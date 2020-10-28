 Трубін – найкращий гравець Шахтаря у грі з Інтером | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:49 933
Ференцварош – Динамо. Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:28 644
Боруссія втратила перемогу над Реалом. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 1244
Шахтар - Інтер: відео голів і огляд матчу
Вчора 22:19 1464
Шахтар - Інтер 0:0. Як це було
Вчора 21:49 9286
Жіноча збірна України розгромила Грецію
Вчора 19:40 1844
У Ворсклі відреагували на інтерес Шахтаря до Різника
Вчора 13:48 1967
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах
Вчора 12:49 1427 1
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Вчора 12:23 6838
Десна прийме Зорю, Олександрія зіграє із Минаєм. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 12:15 1297
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:06 Футбол П’яний гравець Металіста 1925 влаштував масштабну ДТП 63
10:45 Футбол Сопко: Шахтар набирає очки за рахунок фарту 208
10:32 Гандбол Збірна України назвала склад на матч проти Росії 1350
10:15 Футбол Ребров: Поважаю Луческу - це тренер ТОП-рівня 500
09:58 Футбол Трубін – найкращий гравець Шахтаря у грі з Інтером 347
09:47 Футбол Зідан: Реал вийде з групи 952
09:31 Футбол У Барселоні підтвердили відставку Бартомеу 551
09:15 Футбол Хочолава: Хотіли взяти реванш в Інтера 422
08:58 Футбол Конте: У Шахтаря чудові контратаки 529
08:43 Футбол Ювентус прийме Барселону, Манчестер Юнайтед зіграє з РБ Лейпциг. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів 341
08:28 Футбол Ференцварош – Динамо. Де дивитися матч Ліги чемпіонів 644
08:14 Футбол Каштру: Шахтар віддав пріоритет обороні 639
27 Жовтня 2020
23:54 Футбол Боруссія втратила перемогу над Реалом. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів 1244
23:40 Футбол Ювентус готовий заплатити за Фаті 120 мільйонів євро 1932
23:25 Футбол Керівник ФІФА заразився коронавірусом 1831
23:10 Бокс Усик: Всі думають, що Чісора - божевільний, але він дуже хороша людина 1925
22:56 Футбол Визначено найкращого гравця матчу Шахтар - Інтер 2215
22:40 Футбол Локомотив - Баварія 1:2. Огляд матчу 1942
22:25 Футбол Шахтар - Інтер 0:0. Огляд матчу 2192
22:19 Футбол Шахтар - Інтер: відео голів і огляд матчу 1464
22:10 Футбол ПСЖ почав переговори з Зіданом 2028
21:55 Футбол Баварія переграла Локомотив у 2 турі Ліги чемпіонів 2149
21:55 Пряма трансляція Аталанта - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 1026
21:54 Пряма трансляція Боруссія М - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 640
21:49 Футбол Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів 933

Трубін – найкращий гравець Шахтаря у грі з Інтером

Сьогодні 09:58 347 0
Став відомий найкращий гравець матчу
Трубін – найкращий гравець Шахтаря у грі з Інтером
#Трубін, #Шахтар, #Інтер

Джерело - zbirna.com.

Найкориснішим гравцем Шахтаря в матчі проти Інтера став голкіпер молодіжної збірної України Анатолій Трубін.

Про це повідомляє InStat.

У поєдинку з італійцями український голкіпер зберіг свої ворота на замку, відбивши чотири удари. Рейтинг ефективності його гри склав 325 балів.

У трійку найкращих футболістів Шахтаря також увійшли Микола Матвієнко (291 бал) і Додо (287 балів).

Найкращий гравець поєдинку - півзахисник Інтера Ашраф Хакімі (398 балів).

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів.

Коментарі ()