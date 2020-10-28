Трубін – найкращий гравець Шахтаря у грі з Інтером

Став відомий найкращий гравець матчу

Найкориснішим гравцем Шахтаря в матчі проти Інтера став голкіпер молодіжної збірної України Анатолій Трубін.

Про це повідомляє InStat.

У поєдинку з італійцями український голкіпер зберіг свої ворота на замку, відбивши чотири удари. Рейтинг ефективності його гри склав 325 балів.

У трійку найкращих футболістів Шахтаря також увійшли Микола Матвієнко (291 бал) і Додо (287 балів).

Найкращий гравець поєдинку - півзахисник Інтера Ашраф Хакімі (398 балів).

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів.