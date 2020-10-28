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Хочолава: Хотіли взяти реванш в Інтера

Сьогодні 09:15 421 0
Давид Хочолава прокоментував матч проти Інтера
Хочолава: Хотіли взяти реванш в Інтера
#Шахтар, #Інтер

Джерело - uefa.com.

Шахтар зміг досягти позитивного результату у матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів.

Про це розповів захисник гірників Давид Хочолава.

"Було завдання – не пропустити, в першу чергу. Хотіли минулу гру забути та взяти реванш. Всі хотіли виграти. Але результат 0:0 на сьогодні нас задовольняє, тому що ми тримаємося на першому місці в групі.

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Звичайно, це не наш стиль. Але, з огляду на те, як футболісти Інтера пересуваються, нам доводилося сідати вп'ятьох у лінію. Тактично це було виправдано, адже, коли ми грали по-іншому, результат був інший. Так що, тактика Містера сьогодні спрацювала добре.

Чесно кажучи, я вірив, що ми зможемо заробити чотири очки в двох іграх. Навіть більше. Я завжди вірю в нас. Якщо ви не вірите, немає причин грати в Лізі чемпіонів", – розповів Хочолава.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів.

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