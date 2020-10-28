Конте: У Шахтаря чудові контратаки

Інтер не зміг реалізувати свої моменти у грі проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Антоніо Конте.

"Вдоволений грою. Втім і попередній матч, з менхенгладбаською Боруссією, мої футболісти провели відмінно. На жаль, те, що ми продемонстрували, не позначилось на підсумку – наші моменти не було реалізовано. Проте я радію, що моя команда грала з великим бажанням, активно пресингувала, та й загалом була живим організмом на полі. Ми багато працюємо над зміною настрою, аби футболісти виходили на поле з психологією переможця. Вклалися в результат, витратили багато енергії, адже це наш 4-й матч протягом 10 днів, але водночас хочу подякувати хлопцям за гарний поєдинок.

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Я неодноразово говорив: коли не вдається перемогти в якомусь матчі, то краще зіграти так, аби не поступитись. Шахтар домігся важливого результату в поєдинку з Реалом, і якби ми пропустили контратаку або ж припустилися помилки та пропустили гол, то "гірники" мали б 6 очок. Для Інтера така ситуація стала б гнітючою. Ми використали всі засоби, щоб не дати суперникові нагоди втекти в контратаку, тому що аналізували гру з Реалом, де вони забили 3 м’ячі й ще не змогли мінімум 3. У Шахтаря чудові контратаки, і я щасливий, що сьогодні в супротивника майже не було нагоди забити", - відзначив Конте.