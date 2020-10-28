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Каштру: Шахтар віддав пріоритет обороні

Сьогодні 08:14 636 0
Луїш Каштру прокоментував матч проти Інтера
Каштру: Шахтар віддав пріоритет обороні
#Шахтар, #Інтер, #Каштру

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар зміг здобути нічию з Інтером завдяки правильним діям в обороні.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Можливо, в попередньому матчі з Інтером не надто правильно захищались. Зараз було дуже важливо закрити зв’язки з Лукаку й Мартінесом. В Інтера найчастіше йде пас на фланг, а звідти – передача в центр на одного з нападників, який віддає пас на півзахисників, ті забігають до штрафного й створюють небезпечні моменти. Ми намагалися відрізати будь-які лінії передач із флангів на обох форвардів. Також ми не пресингували дуже високо. Наш оборонний блок розташовувався трохи нижче, і це дозволяло нам вичікувати правильний момент, коли команда вирушала в пресинг.

Актуально: Шахтар - Інтер: відео голів і огляд матчу

На передматчевій пресконференції я говорив, що завжди слід дивитися на те, що сталося раніше, й виправляти свої помилки. Навіть якщо ми зазнали таких труднощів у тому поєдинку, однаково потрібно було підвестися, підняти голови, зрозуміти свої помилки та виправити їх. Звісно, в півфіналі Ліги Європи ми пережили момент великого розчарування.

Проте ми чудово знали: якщо Інтер випаде нам ще раз, ми повинні будемо з ними грати краще. Звісно, сьогодні ми не змогли здійснити надто гарних атак – кілька разів діставались до воріт суперника, але це давалося дуже складно. Можливо, результат є таким завдяки нашим правильним діям в обороні. Дуже важливо було знайти цю ієрархію, віддавати пріоритет або атаці, або захисту. Як ви розумієте, ми віддали пріоритет обороні. Не слід забувати, що Інтер – одна з найкращих команд у світі, в неї фантастична атака, і кожному суперникові буде дуже важко з "нерадзуррі". Динаміка була дуже складною, проте ми принаймні намагались її побудувати, й вона спрацювала. Я завжди говорю футболістам: якщо не вдається перемогти, важливо принаймні не програти", - розповів Каштру.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів.

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