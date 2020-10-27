 Шахтар - Інтер 0:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Інтер 0:0. Огляд матчу

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Шахтар - Інтер 0:0. Огляд матчу
#Шахтар, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграв внічию з міланським Інтером.

Ліга чемпіонів
2 тур, 27 жовтня 
Група В

Шахтар - Інтер 0:0

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко 62), Корнієнко, Антоніо, Майкон, Тете, Марлос (Патрік 88), Соломон, Дентіньйо (Тайсон 15)

Інтер: Ханданович, Хакімі, Д'Амброзіо (Дарміан 80), Де Врей, Бастоні, Янг (Пінамонті 85), Відаль (Еріксен 79), Брозович, Барелла, Мартінес (Перішіч 72), Лукаку

Попередження: Бастоні 31, Відаль 64.

Раніше з'явилася інформація, що Різник незабаром може перейти з Ворскли у донецький Шахтар.

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