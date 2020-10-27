Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграв внічию з міланським Інтером.
Ліга чемпіонів
2 тур, 27 жовтня
Група В
Шахтар - Інтер 0:0
Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко 62), Корнієнко, Антоніо, Майкон, Тете, Марлос (Патрік 88), Соломон, Дентіньйо (Тайсон 15)
Інтер: Ханданович, Хакімі, Д'Амброзіо (Дарміан 80), Де Врей, Бастоні, Янг (Пінамонті 85), Відаль (Еріксен 79), Брозович, Барелла, Мартінес (Перішіч 72), Лукаку
Попередження: Бастоні 31, Відаль 64.
Раніше з'явилася інформація, що Різник незабаром може перейти з Ворскли у донецький Шахтар.