Команди не порадували забитими голами

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграв внічию з міланським Інтером.

Ліга чемпіонів

2 тур, 27 жовтня

Група В

Шахтар - Інтер 0:0

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко 62), Корнієнко, Антоніо, Майкон, Тете, Марлос (Патрік 88), Соломон, Дентіньйо (Тайсон 15)

Інтер: Ханданович, Хакімі, Д'Амброзіо (Дарміан 80), Де Врей, Бастоні, Янг (Пінамонті 85), Відаль (Еріксен 79), Брозович, Барелла, Мартінес (Перішіч 72), Лукаку

Попередження: Бастоні 31, Відаль 64.

Раніше з'явилася інформація, що Різник незабаром може перейти з Ворскли у донецький Шахтар.