Ряд ключових гравців Лаціо не зіграє з Брюгге

У клубі італійської Серії А Лаціо зафіксований спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Позитивними виявилися тести відразу 5 гравців: Чіро Іммобіле, Луїса Альберто, Лукаса Лейви, Томаса Стракоші та Мануеля Лаццарі. Всі 5 є гравцями основи команди.

Всі п'ять гравців не зможуть взяти участь в найближчому матчі другого туру Ліги чемпіонів на виїзді проти "Брюгге", який відбудеться завтра, 28 жовтня.

У суботу Лаціо в п'ятому турі Серії А вдома обіграв Болонью з рахунком 2:1.