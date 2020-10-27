Пятов завершить кар'єру після Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій Пятов з великою ймовірністю оголосить про завершення кар'єри влітку після Євро-2020.
Про це повідомляє Футбольний формат.
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36-річний воротар готовий закінчити виступи великим турніром. Контракт Пятова з Шахтарем закінчується в грудні нинішнього року, а сторони поки не домовилися про продовження угоди.
При цьому влітку Пятов говорив, що має намір йти шляхом Джанлуїджі Буффона і грати якомога довше.