Пятов завершить кар'єру після Євро-2020

Андрій Пятов може завершити кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій Пятов з великою ймовірністю оголосить про завершення кар'єри влітку після Євро-2020.

Про це повідомляє Футбольний формат.

Актуально: Різник влітку перейде у Шахтар

36-річний воротар готовий закінчити виступи великим турніром. Контракт Пятова з Шахтарем закінчується в грудні нинішнього року, а сторони поки не домовилися про продовження угоди.

При цьому влітку Пятов говорив, що має намір йти шляхом Джанлуїджі Буффона і грати якомога довше.