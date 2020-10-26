Луческу: Динамо націлене на Лігу Європи

Динамо не зможе виграти конкуренцію у Барселони та Ювентуса і пройти у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірче Луческу.

"Динамо подолало важкий період, п'ять років не беручи участь в Лізі чемпіонів (пропустило 3 сезони - прим.). У команді багато гравців академії, нам вдалося пройти кваліфікацію ЛЧ, але нам ще багато що потрібно зробити.

Туринці заслужили перемогу, але це був рівний матч. Я сподіваюся, що Ювентус зможе вийти з групи, і я вірю, що вони зроблять це разом з Барселоною. Ми націлені на Лігу Європи", - сказав Луческу.