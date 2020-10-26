Шахтар - Інтер: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга Чемпіонів, Група В 27 жовтня 2020 року, 19:55 Шахтар (Донецьк, Україна) - Інтер (Мілан, Італія) Стадіон НСК Олімпійський Betwinner: 4,23 - 3,9 - 1,82

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У вівторок, 27 жовтня, донецький Шахтар прийме міланський Інтер у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Поєдинок відбудеться у Києві на НСК Олімпійський о 19:55 з обмеженою кількістю глядачів.

Підопічні Луїша Каштру стали авторами головної сенсації першого тижня єврокубків, здобувши перемогу над мадридським Реалом в його ж полі (3:2). Але втриматися на вершині буває часто набагато складніше, ніж туди піднятися, і в цій істині гравцям і тренерському штабу "гірників" доведеться переконатися на власному досвіді.

У матчі з Інтером команді явно буде складніше, адже не спрацюють цілих два фактори, що дозволили виграти в Мадриді. Перший - ефект недооцінки суперника. Інтер явно не збирається наступати на граблі, які наступили підопічні Зідана., та й турнірна ситуація зобов'язує "нерадзуррі" грати на максимальний результат, адже в першому турі вони взяли лише очко в домашній грі з гладбахскою Боруссією.

Другий фактор - ефект несподіванки. Якщо для Реала Шахтар був багато в чому "незвіданою територією", та ще й з урахуванням масштабної кадрової ротації, вимушено проведеної Каштру і його помічниками, той з Інтером ситуація інша. Тут вже і багато з лідерів основи "гірників" можуть повернутися до складу, і що ще важливіше - міланці відмінно знають можливості свого опонента, адже буквально пару місяців тому обігравали Шахтар у півфіналі Ліги Європи. Та не просто обігравали, а розгромили! З рахунком 5:0.

Ці два фактори, а також приголомшлива форма Ромелу Лукаку, який забиває вже в 9-ти поспіль єврокубкових матчах "нерадзуррі" не залишають сумнівів в тому, що Шахтарю не вдасться зберегти свої ворота в недоторканності.

Останні матчі Шахтаря

24.10.20 Шахтар Д. - Ворскла 1:1

21.10.20 Реал Мадрид - Шахтар Д. 2:3

17.10.20 Шахтар Д. - Львів 5:1

04.10.20 Десна - Шахтар Д. 2:2

27.09.20 Шахтар Д.- Олімпік 2:0

Останні матчі Інтера

24.10.20 Дженоа - Інтер 0:2

21.10.20 Інтер - Боруссія М. 2:2

17.10.20Інтер - Мілан 1:2

04.10.20Лаціо -Інтер 1:1

30.09.20 Беневенто - Інтер 2:5

Очні зустрічі

Влітку Шахтар та Інтер зустрічалися у півфіналі Ліги Європи розіграшу-2019/20. Міланці каменя на камені не залишили від донеччан, розгромивши їх з рахунком 5:0. Дублем тоді відзначилися Ромелу Лукаку і Лаутаро Мартінес, ще один гол забив Даніло Д'Аброзіо.

Загалом це буде четверта зустріч команди. Шахтар ще не перемагав, двічі програвши та одного разу зігравши внічию.

10 серпня 2005 / Ліга чемпіонів, 3-й кваліфай-раунд

Шахтар - Інтер - 0:2

24 серпня 2005 / Ліга чемпіонів, 3-й кваліфай-раунд, матч-відповідь

Інтер - Шахтар - 1:1

17 серпня 2020 / Ліга Європи, 1/2 фіналу

Інтер - Шахтар - 5:0

Ставки букмекерів

Букмекерські контори називають фаворитом Інтер, на перемогу якого приймаються ставки з коефіцієнтом 1.80. На перемогу Шахтаря - 4.23, на нічию - 3.9.

Прогноз Чемпіона

Перемога Інтер 2:0