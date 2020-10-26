Півзахисник Десни Андрій Тотовицький міг перейти у Ференцварош під час виступів в Шахтарі.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене була колись можливість перейти у Ференцварош. З того часу стежу за ними. Мені подобається стиль гри команди.

Перший раз це було взимку, мені дзвонив спортивний директор Ференцвароша, але тоді мене Фонсека не відпустив. Сказав, що я йому потрібен, добре тренуюся, можу закрити будь-яку позицію. Я до нього підходив два рази, але він сказав, що я залишаюся, тому що йому потрібні гравці на довгий сезон.

Вдруге я особисто розмовляв з Ребровим. Це було літом. У мене була травма, я так і не відновився. Затягнулося відновлення - не вийшло перейти. Я займався на базі, все вже у відпустці були. Якраз їхав з бази, дивлюся - невідомий номер дзвонить. Підняв трубку, а це Ребров - я аж здивувався.

Не бачу сенсу шкодувати, що не склалося. Я тоді був травмований, травма була важка. Не бачив сенсу йти, щоб підставляти тренера", - сказав Тотовицький.