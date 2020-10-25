Джерело - Чемпіон.
У матчі сьомого туру УПЛ Інгулець у Кропивницькому приймав Маріуполь.
Інгулець - Маріуполь 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Балан, 1:1 - 8 Бондаренко
Інгулець: Богдан Шуст, Євген Запорожець, Олександр Козак (Ілля Коваленко 76), Младен Бартуловіч (Богдан Литвяк 80), Денис Янаков (Володимир Білоцерківець 80), Оскар Мкомола (Михайло Плохотнюк 71), Денис Балан, Максим Ковальов, Владислав Лупашко, Андрій Семенко, Микола Квасний
ФК Маріуполь: Євген Гальчук, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Максим Чех, В'ячеслав Танковський (Ельдар Кулієв 87), Дмитро Мішньов, Сергій Горбунов (Олег Очеретько 63), Артем Бондаренко, Петро Стасюк, Ігор Кирюханцев, Данило Сікан (Андрій Кулаков 66)
Попередження: Олександр Козак 12, Младен Бартуловіч 39, Владислав Лупашко 60 - Олексій Биков 35, Олег Очеретько 81.
Раніше, грузинський нападник Інгульця захворів на коронавірус.