Мессі повторив свій антирекорд в матчах з Реалом

Аргентинець не забиває Реалу в шести матчах поспіль

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Ліонель Мессі не зміг вразити ворота Реала в матчі 7-го туру Ла Ліги і повторив свій антирекорд.

Про це повідомляє Педро Мартін.

Для аргентинця цей поєдинок став шостим поспіль з Реалом, в якому він не може забити. Як повідомляє Педро Мартін в своєму Twitter , Мессі повторив свій антирекорд.

Останній раз Мессі забивав вершковим 6 травня 2018 року.

Messi no marca ante el Madrid desde que Cristiano se fue a la Juventus.



Messi ha igualado su peor racha ante el Madrid: 6 partidos sin marcar.



Messi marcó 21 goles en sus 27 primeros clásicos.

Messi ha marcado 5 goles en sus 17 últimos clásicos. — Pedro Martin (@pedritonumeros) October 24, 2020

Крім того, знизилася і результативність аргентинця в протистояннях з Королівським клубом. У перших 27 іграх проти Реала Мессі забив 21 гол, в останніх 17 матчах - тільки 5 голів на рахунку лідера Барселони.