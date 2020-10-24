ФК Львів – Дніпро-1 1:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 обіграв ФК Львів у 7 турі УПЛ.
ФК Львів – Дніпро-1 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 – 13 Когут, 1:1 – 23 Кравчук, 1:2 – 25 Довбик, 1:3 – 82 Чичиков
Львів: 12. Костік, 99. Міхобі, 5. Кравчук, 22. Махмутовіч, 47. Грисьо (10.Богунов,73), 20. Клименчук, 7. Шина, 8. Айнсалу (кап) (25. Чер`як,64), 9. Кошман (19.Казлаускас,73), 96. Сабіно, 13. Нич. Запасні: 94. Пеньков, 33. Борзенко, 4. Комарець, 21. Романчук.
Дніпро-1: 23. Сарнавський, 3. Адамюк, 17.Тейлор, 15. Логінов (кап), 24. Дубінчак, 97. Ігнатенко, 76. Піхальонок (4. Кравченко,86), 29. Назаренко, 10. Булеца (11.Цуріков,72), 8. Когут (44.Батагов,72) , 7. Довбик (77.Чичиков,77). Запасні: 33. Юрчук, 2. Сафронов, 5. Коркішко, 39. Сваток, 20. Ді Франко.
Попередження: Назаренко (55), Кошман (58), Когут (63), Логінов (79), Чер`як (84).