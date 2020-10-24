Шаран: Могли досягти нічиєї з Динамо

Олександрія могла врятувати матч проти Динамо.

Про це розповів головний тренер команди з Олександрії Володимир Шаран.

"Коли молоді хлопці виходять на такий стадіон проти такої команди і пропускають на 1-й хвилині... Це психологічний удар, а Динамо могло і другий і третій забивати. Але потім заспокоїлися і почали грати в інший футбол. Розуміли, що через фізичний стан не зможемо бути такими агресивними, як зазвичай. Хотілося зіграти з Динамо, яке на підйомі.

У другому таймі майже нічого не дали зробити супернику, а в кінці навіть могли досягти нічиєї", - розповів Шаран.