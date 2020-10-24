Можливо молоді гравці Динамо ще не готові грати з такими великими командами, як Ювентус, але потрібно працювати і показувати свій максимум.
Про це заявив колишній динамівець Олександр Заваров.
"Про щось рано говорити, подивимося після завершення чемпіонату, які сильні і слабкі сторони гравців. Очікую ще більшого прогресу Динамо", - заявив легендарний гравець.
"Молодим динамівцям потрібно багато працювати і доводити свою перспективу в кожній грі: чемпіонату, Кубка України, Ліги чемпіонів. Можливо, вони ще не готові грати з такими великими командами, як Ювентус, але потрібно працювати і показувати свій максимум", - сказав Заваров.