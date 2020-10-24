Молодим динамівцям потрібно багато працювати і доводити свою перспективу в кожній грі

Можливо молоді гравці Динамо ще не готові грати з такими великими командами, як Ювентус, але потрібно працювати і показувати свій максимум.

Про це заявив колишній динамівець Олександр Заваров.

"Про щось рано говорити, подивимося після завершення чемпіонату, які сильні і слабкі сторони гравців. Очікую ще більшого прогресу Динамо", - заявив легендарний гравець.