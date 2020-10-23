Збірна України обіграла Ірландію у кваліфікації на Євро-2022

Збірна України продовжує боротьбу за путівку до фінального турніру

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України на своєму полі перемогла команду Ірландії у рамках кваліфікації на Євро-2022.

Матч завершився із рахунком 1:0. О’Горман, перериваючи передачу з лівого краю, забила гол у власні ворота.

Відзначимо, що збірна Ірландії не реалізувала пенальті, Маккейб потужним ударом влучила у поперечину

ЧЄ-2022, Відбірний турнір

Група I, 23 жовтня

Україна — Ірландія 1:0 (1:0)

Гол: О’Горман (25, автогол).

Україна: Саніна, Панцулая (А. Вороніна, 46, Петрик, 70), Шматко, Кравець, Філенко, Калініна (Куніна, 46), Бойченко (Малахова, 90+1), Козлова (Г. Вороніна, 90+4), Андрущак, Апанащенко (к), Хімич.

Ірландія: Броснан, Скотт (Моллой, 86), Конноллі, Квінн, Колдуелл, О’Салліван, Маккейб (к), Джарретт (Барретт, 86), О’Горман, Пейн, Літлджон.

Попередження: Шматко (15), А. Вороніна (67) — Колдуелл (41), Маккейб (66).

Турнірна таблиця групи I