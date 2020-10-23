Збірна України обіграла Ірландію у кваліфікації на Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України на своєму полі перемогла команду Ірландії у рамках кваліфікації на Євро-2022.
Матч завершився із рахунком 1:0. О’Горман, перериваючи передачу з лівого краю, забила гол у власні ворота.
Відзначимо, що збірна Ірландії не реалізувала пенальті, Маккейб потужним ударом влучила у поперечину
ЧЄ-2022, Відбірний турнір
Група I, 23 жовтня
Україна — Ірландія 1:0 (1:0)
Гол: О’Горман (25, автогол).
Україна: Саніна, Панцулая (А. Вороніна, 46, Петрик, 70), Шматко, Кравець, Філенко, Калініна (Куніна, 46), Бойченко (Малахова, 90+1), Козлова (Г. Вороніна, 90+4), Андрущак, Апанащенко (к), Хімич.
Ірландія: Броснан, Скотт (Моллой, 86), Конноллі, Квінн, Колдуелл, О’Салліван, Маккейб (к), Джарретт (Барретт, 86), О’Горман, Пейн, Літлджон.
Попередження: Шматко (15), А. Вороніна (67) — Колдуелл (41), Маккейб (66).
Турнірна таблиця групи I
|
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Німеччина
|
6
|
6
|
0
|
0
|
37—0
|
18
|
2
|
Ірландія
|
7
|
4
|
1
|
2
|
10—7
|
13
|
3
|
Україна
|
6
|
3
|
0
|
3
|
10—20
|
9
|
4
|
Греція
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6—11
|
7
|
5
|
Чорногорія
|
7
|
0
|
0
|
7
|
1—26
|
0