 Збірна України обіграла Ірландію у кваліфікації на Євро-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України обіграла Ірландію у кваліфікації на Євро-2022

Сьогодні 21:25 440 0
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Збірна України обіграла Ірландію у кваліфікації на Євро-2022
#Україна, #Ірландія

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України на своєму полі перемогла команду Ірландії у рамках кваліфікації на Євро-2022.

Матч завершився із рахунком 1:0. О’Горман, перериваючи передачу з лівого краю, забила гол у власні ворота.

Відзначимо, що збірна Ірландії не реалізувала пенальті, Маккейб потужним ударом влучила у поперечину

ЧЄ-2022, Відбірний турнір

Група I, 23 жовтня

Україна — Ірландія 1:0 (1:0)

Гол: О’Горман (25, автогол).

Україна: Саніна, Панцулая (А. Вороніна, 46, Петрик, 70), Шматко, Кравець, Філенко, Калініна (Куніна, 46), Бойченко (Малахова, 90+1), Козлова (Г. Вороніна, 90+4), Андрущак, Апанащенко (к), Хімич.

Ірландія: Броснан, Скотт (Моллой, 86), Конноллі, Квінн, Колдуелл, О’Салліван, Маккейб (к), Джарретт (Барретт, 86), О’Горман, Пейн, Літлджон.

Попередження: Шматко (15), А. Вороніна (67) — Колдуелл (41), Маккейб (66).

Турнірна таблиця групи I

 

 

 І

 В

 Н

 П

 М

 О

 1

 Німеччина

 6

 6

 0

 0

 37—0

 18

 2

 Ірландія

 7

 4

 1

 2

 10—7

 13

 3

 Україна

 6

3

0

 3

 10—20

 9

 4

 Греція

 6

 2

 1

 3

 6—11

 7

 5

 Чорногорія

 7

 0

 0

 7

 1—26

 0

 
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