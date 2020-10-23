Артем Мілевський має пропозицію із Кіпра

Український нападник Динамо Брест Артем Мілевський може продовжити кар'єру на Кіпрі.

Про це повідомляє Футбол 24.

Інтерес до 35-річного форварда проявляє Пафос, який нещодавно очолив український тренер Дмитро Михайленко.

Кіпріоти готуються запропонувати Мілевському контракт на півроку, який вступить в дію з січня. Після сезону-2020 в першості Білорусі ветеран в статусі вільного агента покине Динамо Брест.

Відзначимо, що в цьому сезоні Мілевський провів 30 поєдинків у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та віддав 7 асистів.

Нагадаємо, Мілевський отримав несподіваний варіант продовження кар’єри.