Гасперіні: Маліновський готовий грати

Український півзахисник Руслан Маліновський зможе зіграти у матчі 5 туру Серії А проти Сампдорії.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні.

"Наразі Ламмерс готовий краще, ніж Міранчук. На його рахунку вже два голи, і він зіграв більше матчів. Подивимося, чи зможе він вийти на матч проти Сампдорії.

Міранчук відмінно дебютував, але зараз він скоріше гравець, який може вийти на заміну. Руслан Маліновський в кращій формі, і він готовий грати", - розповів Гасперіні.