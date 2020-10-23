Гасперіні: Маліновський готовий грати

Джерело - football.ua.
Український півзахисник Руслан Маліновський зможе зіграти у матчі 5 туру Серії А проти Сампдорії.
Про це розповів головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні.
"Наразі Ламмерс готовий краще, ніж Міранчук. На його рахунку вже два голи, і він зіграв більше матчів. Подивимося, чи зможе він вийти на матч проти Сампдорії.
Міранчук відмінно дебютував, але зараз він скоріше гравець, який може вийти на заміну. Руслан Маліновський в кращій формі, і він готовий грати", - розповів Гасперіні.
Раніше повідомлялося, що Маліновський ризикує пропустити матч Серії А.