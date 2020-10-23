Луческу відмовив Суркіса від нових трансферів

Президент Динамо Ігор Суркіс був готовий витрати декілька десятків мільйонів на придбання нових гравців.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Суркіс був готовий витратити певну суму на придбання нових футболістів. Можу сказати, що ця сума дорівнює "надцятьом" мільйонам.

Але Луческу відмовився. Мірча сказав президенту, що хоче досконало вивчити наявних футболістів. І, можливо, нікого не доведеться купувати, а ці футболісти Динамо зможуть спробувати виграти чемпіонат України", – розповів Циганик.