Брага розгромила АЕК, перемоги Мілана та Тоттенгема. Результати 1 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1 туру групового етапу Ліги Європи.
Брага – AEK 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 44 Галену, 2:0 – 78 Паулінью, 3:0 – 88 Орта
Лестер – Зоря 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 29 Меддісон, 2:0 – 45 Барнс, 3:0 – 67 Іхеаначо
Група І
Вільярреал – Сівасспор 5:3 (2:2)
Голи: 1:0 – 13 Кубо, 2:0 – 20 Бакка, 2:1 – 33 Кайоде, 2:2 – 43 Ятабаре, 3:2 – 57 Фойт, 3:3 – 64 Градель, 4:3 – 74 Пако, 5:3 – 78 Пако
Маккабі Тель-Авів – Карабах 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 10 Коен
Група К
Вольфсберг - ЦСКА Москва 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 5 Гайч, 1:1 – 42 Ліндль
Динамо Загреб – Феєнорд 0:0
Група L
Гоффенгайм - Црвена Звезда 2:0
Голи: 1:0 – 64 Баумгартнер, 2:0 – 90+3 Даббур
Ліберец – Гент 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 29 Юсуф
Група J
Лудогорець – Антверпен 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 46 Іхініо, 1:1 – 63 Геркенс, 1:2 – 70 Рафаелов
Тоттенгем – ЛАСК 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 18 Лукас, 2:0 – 27 Андраде (автогол), 3:0 – 84 Сон
Група Н
Селтік – Мілан 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 14 Круніч, 0:2 – 42 Діас, 1:2 – 76 Ельюнуссі, 1:3 – 90+2 Хаге
Спарта Прага – Лілль 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 – 45+1 Язіджі, 1:1 – 47 Дочкал, 1:2 – 60 Язіджі, 1:3 – 66 Іконе, 1:4 – 75 Язіджі