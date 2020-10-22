 Брага розгромила АЕК, перемоги Мілана та Тоттенгема. Результати 1 туру Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Лестер легко обіграв Зорю у 1 турі Ліги Європи
Вчора 23:50 196
Лестер - Зоря 3:0. Як це було
Вчора 23:50 3580
Лестер - Зоря: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Вчора 23:26 1738
Лунін відреагував на поразку від Шахтаря
Вчора 19:57 2456
Реванш Ломаченко – Лопес можливий за однієї умови
Вчора 18:47 3026
Лопес не планує реваншу з Ломаченком
Вчора 18:15 2088 1
Тете - у команді тижня Ліги чемпіонів
Вчора 16:46 1476
Без гравців Динамо та Шахтаря: авторитетний портал визначив збірну тижня Ліги чемпіонів
Вчора 12:45 965
Ломаченко вибачився перед уболівальниками за поразку Лопесу
Вчора 12:26 2982
Гравець Шахтаря претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
Вчора 08:24 1358
Блоги
Відео дня. Повернення легенди! Київський Соків забив історичний гол
Відео дня. Повернення легенди! Київський Соків забив історичний гол Андрій Твердохліб
Вчора 20:48 376
Юний футболіст Барселони приїхав на гру Ліги чемпіонів із целофановим пакетом, забив гол і поїхав на таксі додому
Юний футболіст Барселони приїхав на гру Ліги чемпіонів із целофановим пакетом, забив гол і поїхав на таксі додому Андрій Твердохліб
Вчора 19:38 2108
Кременчук - чемпіон! Історична фінальна гра за 100 секунд
Кременчук - чемпіон! Історична фінальна гра за 100 секунд Андрій Твердохліб
Вчора 16:19 291
Google в допомогу. Футболіста Боруссії пропустили на стадіон лише за допомогою Google
Google в допомогу. Футболіста Боруссії пропустили на стадіон лише за допомогою Google Андрій Твердохліб
Вчора 16:12 572
6 дотиків. В УЄФА відзначили фантастичну комбінацію збірної України
6 дотиків. В УЄФА відзначили фантастичну комбінацію збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 12:28 3177
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22 Жовтня 2020
23:59 Футбол Брага розгромила АЕК, перемоги Мілана та Тоттенгема. Результати 1 туру Ліги Європи 158
23:50 Футбол Лестер легко обіграв Зорю у 1 турі Ліги Європи 196
23:50 Футбол Лестер - Зоря 3:0. Як це було 3580
23:36 Футбол Баєр – Ніцца 6:2. Огляд матчу 217
23:26 Футбол Лестер - Зоря: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 1738
23:23 Теніс Костюк вийшла у чвертьфінал турніру у США 297
23:12 Футбол Маліновський ризикує пропустити матч Серії А 333
23:07 Пряма трансляція Вест Гем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 6 туру АПЛ. LIVE 152
22:55 Футбол Наполі - АЗ Алкмар 0:1. Огляд матчу 367
22:44 Бокс Ломаченко хоче реваншу з Лопесом 566
22:37 Пряма трансляція Барселона - Реал: онлайн-трансляція 7 туру Ла-Ліги. LIVE 151
22:25 Хокей. УХЛ Маріуполь – Сокіл 1:2. Огляд матчу 527
22:10 Теніс Снігур не змогла пробитися у чвертьфінал турніру у Франції 476
21:53 Футбол Лех із Кравцем поступився Бенфіці, АЗ обіграв Наполі. Результати 1 туру Ліги Європи 291
21:32 Баскетбол Одеса завдала поразки Будівельнику у Суперлізі 570
21:14 Хокей. УХЛ Сокіл здобув історичну перемогу в УХЛ 996
20:57 Футбол Лестер – Зоря: Скрипник назвав стартовий склад на матч Ліги Європи 817
20:48 Блог Відео дня. Повернення легенди! Київський Соків забив історичний гол 376
20:47 Футбол Динамо Брест із Мілевським обіграло Слуцьк у чемпіонаті Білорусі 784
20:31 Футбол Приватбанк вимагає у Суркіса та Динамо виплати боргу 962
20:16 Футбол Бєсєдін: Луческу розраховує на мене 1069
20:03 Пряма трансляція Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 443
19:57 Футбол Лунін відреагував на поразку від Шахтаря 2456
19:47 Футбол Легендарний Ліппі оголосив про завершення кар’єри 1178
19:38 Блог Юний футболіст Барселони приїхав на гру Ліги чемпіонів із целофановим пакетом, забив гол і поїхав на таксі додому 2108

Брага розгромила АЕК, перемоги Мілана та Тоттенгема. Результати 1 туру Ліги Європи

Вчора 23:59 158 0
Результати матчів Ліги Європи
Брага розгромила АЕК, перемоги Мілана та Тоттенгема. Результати 1 туру Ліги Європи
#Ліга Європи, #Брага, #АЕК

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1 туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи
01 тур, 22 жовтня
Група G

Брага – AEK 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Галену, 2:0 – 78 Паулінью, 3:0 – 88 Орта

Лестер – Зоря 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Меддісон, 2:0 – 45 Барнс, 3:0 – 67 Іхеаначо

Група І

Вільярреал – Сівасспор 5:3 (2:2)

Голи: 1:0 – 13 Кубо, 2:0 – 20 Бакка, 2:1 – 33 Кайоде, 2:2 – 43 Ятабаре, 3:2 – 57 Фойт, 3:3 – 64 Градель, 4:3 – 74 Пако, 5:3 – 78 Пако

Маккабі Тель-Авів – Карабах 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Коен

Група К

Вольфсберг - ЦСКА Москва 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Гайч, 1:1 – 42 Ліндль

Динамо Загреб – Феєнорд 0:0

Група L

Гоффенгайм - Црвена Звезда 2:0

Голи: 1:0 – 64 Баумгартнер, 2:0 – 90+3 Даббур

Ліберец – Гент 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Юсуф

Група J

Лудогорець – Антверпен 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Іхініо, 1:1 – 63 Геркенс, 1:2 – 70 Рафаелов

Тоттенгем – ЛАСК 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Лукас, 2:0 – 27 Андраде (автогол), 3:0 – 84 Сон

Група Н

Селтік – Мілан 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 Круніч, 0:2 – 42 Діас, 1:2 – 76 Ельюнуссі, 1:3 – 90+2 Хаге

Спарта Прага – Лілль 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+1 Язіджі, 1:1 – 47 Дочкал, 1:2 – 60 Язіджі, 1:3 – 66 Іконе, 1:4 – 75 Язіджі

Коментарі ()