Лунін відреагував на поразку від Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Гравцям Реалу слід наполегливо працювати після поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів.
Про це розповів голкіпера мадридського клубу Андрій Лунін.
"Вчора сезон ще не закінчився. Сьогодні настав час піднятися і наполегливо тренуватися . На цих вихідних у нас черговий надважливий матч La Liga. Вперед Команда!!!", - розповів Лунін.
Лунін провів матч із Шахтарем на лавці запасних.
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UNAS VECES SE GANA, SIEMPRE SE APRENDE 📝 🇪🇸 Ayer no fue el final de temporada. Hoy, tocaba levantarse y entrenar duro. Este fin de semana tenemos otro importantísimo partido de @LaLiga . Vamos equipo!!! 💪🏻 🇺🇦 Вчора сезон ще не закінчився. Сьогодні настав час піднятися і наполегливо тренуватися . На цих вихідних у нас черговий надважливий матч La Liga. Вперед Команда !!! 💪🏻 🇬🇧 Yesterday was not the end of the season. Today, it was time to get up and train hard. This weekend we have another transcendental La Liga match. Let's go Team!!! 💪🏻 @nikefootball @brave_gk_official #RMCity #HalaMadrid #training #football #goalkeeper #sport #follow #підготовка #підготовка #сезон #AL #AndreyLunin 🎥 @puzzlecomunicaciones