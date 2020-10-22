Лунін відреагував на поразку від Шахтаря

Гравцям Реалу слід наполегливо працювати після поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Про це розповів голкіпера мадридського клубу Андрій Лунін.

"Вчора сезон ще не закінчився. Сьогодні настав час піднятися і наполегливо тренуватися . На цих вихідних у нас черговий надважливий матч La Liga. Вперед Команда!!!", - розповів Лунін.