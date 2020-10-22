Визначились кандидати на заміну Зідану у Реалі

Зінедін Зідан може покинути пост головного тренера Реал

Керівництво Реала дало головному тренеру Зінедіну Зідану два матчі на виправленні ситуації (з Барселоною і Боруссією М) після невдалого старту сезону.

Про це повідомляє As.

В Реалі зараз розглядають дві кандидатури на зміну французу - це колишній головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно і легендарний футболіст Реала Рауль, який зараз очолює молодіжну команду "вершкових".

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Президент Реала Флорентіно Перес вважає, що Рауль - ідеальний кандидат на пост головного тренера команди, але інші співробітники клубу сумніваються, що іспанець вже зараз готовий до цього.

Почеттіно вже давно знаходиться без роботи. Проблема укладення договору з ним, полягає в тому, що Маурісіо вимагає тривалий контракт, щоб убезпечити себе від швидкого звільнення.