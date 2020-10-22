Роналду може пропустити матч проти Барселони

Кріштіану Роналду хворіє на коронавірус

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду пройшов ще один тест на коронавірус, який знову показав позитивний результат.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Вперше про хворобу гравця стало відомо 13 жовтня.

Роналду пропустив матч чемпіонату Італії, а також поєдинок Ліги чемпіонів проти Динамо Київ, але в клубі розраховували, що гравець зможе повернутися до майбутнього матчу Серії A і зустрічі Ліги чемпіонів проти Барселони.

Туринський клуб не дає коментарів. В Ювентусі заявили, що проінформують тільки про негативний тест.