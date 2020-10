Визначилася команда тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Півзахисник Шахтаря Тете після феєричного матчу із Реалом опинився у команді найкращих гравців 1 туру Ліги чемпіонів.

✨ Messi & Zapata spearhead the #UCLfantasy Team of the Week!



Who was your top scorer? @PlayStationEU