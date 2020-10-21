Реал пропустив три голи у першому таймі Ліги чемпіонів вперше з 2005 року

Шахтар шокував Реал у першому таймі

Джерело - Чемпіон.

Шахтар забив три голи в ворота мадридського Реала в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

Реал пропустив три голи в першому таймі в матчі Ліги чемпіонів вперше з вересня 2005 року, коли подібне вдалося французькому Ліону (підсумковий рахунок 3:0).

У домашньому матчі Реал вдома не пропускав три голи з лютого 2000 року, з матчу проти мюнхенської Баварії (підсумковий рахунок 4:2).