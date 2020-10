Реал пропустив три голи у першому таймі Ліги чемпіонів вперше з 2005 року

Шахтар забив три голи в ворота мадридського Реала в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

Реал пропустив три голи в першому таймі в матчі Ліги чемпіонів вперше з вересня 2005 року, коли подібне вдалося французькому Ліону (підсумковий рахунок 3:0).

У домашньому матчі Реал вдома не пропускав три голи з лютого 2000 року, з матчу проти мюнхенської Баварії (підсумковий рахунок 4:2).

3 - Real Madrid have conceded three first half goals in a Champions League match for the first time since September 2005 vs Lyon, while this is the first time it has happened at home in the competition since February 2000 vs Bayern Munich. Shocker. pic.twitter.com/B5gCvaaDGF