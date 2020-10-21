Ребров: Барселона - це дуже високий рівень

Для Ференцвароша матч 1-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони (1:5) є набуттям досвіду.

Про це заявив головний тренер угорської команди Сергій Ребров.

"На початку матчу, коли ми були ще свіжі, у нас було більше можливостей. Ми усвідомлено так розпочали, нарощували наступ, намагалися здивувати. Звичайно, у суперника виступають класні захисники, які через деякий час підготувалися до цього та відштовхнули нас назад.

До того ж з Барселоною все одно грати в футбол дуже складно, адже вони відмінно володіють м'ячем в атаці та сповнені несподіваних рішень. Поки у нас були сили, ми добре звужували територію, і був період, коли ми грали в футбол особливо добре. Але в міру того, як ми втомилися, ставало все важче не відставати.

Я був особливо задоволений першими 20-ма хвилинами, а після голу був короткий період нашої переваги. У цих матчах можна розвиватися, здобувати досвід, тим більше що Барселона - це дуже високий рівень. Щодо останніх 10 хвилин мені дуже шкода, можна було б уникнути такої різниці в рахунку. Окрім цього не було особливих проблем", - сказав Ребров.