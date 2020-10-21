Реал Мадрид - Шахтар Донецьк: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга Чемпіонів, Група В 21 жовтня 2020 року, 19:55 Реал (Мадрид, Іспанія) - Шахтар (Донецьк, Україна) Стадіон Альфредо ді Стефано Betwinner: 1,23 - 6,75 - 12

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У першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів чемпіон Іспанії мадридський Реал прийме на своєму полі найсильнішу команду України - Шахтар.

Шахтар

Шахтар потрапив у справжню групу смерті. "Гірникам", попри посів з другої кошика, деякі експерти прогнозують навіть останнє місце в групі. Нагадаємо, що крім Реала, в один квартет з чемпіонами України потрапили Інтер (добре знайомий "помаранчево-чорним" по Лізі Європи) і менхенгладбаська Боруссія. В цілому старт нинішнього сезону для підопічних Каштру вийшов не дуже вдалим. Можливо через тривалий попедній. Український гранд тільки 17-го серпня зіграв останній матч з "нерадзурі" в півфіналі ЛЄ, а вже 21-го донеччани були змушені проводити першу гру нового сезону УПЛ. Не дивно, що сил на Суперкубок проти Динамо у команди не вистачило. Та й три нічиї в шести турах УПЛ трохи незвично бачити.

Останні матчі Шахтаря

17.10.20 Шахтар - Львів 5:1

04.10.20 Десна - Шахтар 2:2

27.09.20 Шахтар - Олімпік 2:0

23.09.20 Рух - Шахтар 1:1

20.09.20 Зоря - Шахтар 2:2

Реал

Реал по суті продовжує показувати свою гру зразка літа 2020 го року. Мадридці роблять основний акцент на надійну гру в обороні, тому рідко пропускають. Але якщо з цим ігровим компонентом у команди Зізу в цілому все непогано, то ось гра в атаці у "Королівського клубу" кульгає. Реал все ще не відійшов від розставання з Роналду, у клубу як і раніше немає в лінії атаки людини, здатного відзначитися 40 м'ячами за сезон. Як підсумок, навіть в матчі проти Кадіса, який ще вчора виступав в Сегунді, у Реала не знайшлося кому забити. Звідси болючої поразки 0:1, до речі кажучи, перше на стадіоні "Альфредо ді Стефано".

Останні матчі Реала

17.10.20 Реал Мадрид Кадіс 0:1

04.10.20 Леванте - Реал Мадрид 0:2

30.09.20 Реал Мадрид - Вальядолід 1:0

26.09.20 Бетіс Реал Мадрид 2:3

20.09.20 Реал Сосьєдад Реал Мадрид 0:0

"Гірники" продемонстрували свій найслабший старт в чемпіонаті за останні 12 років. Якщо приплюсувати сюди ще й фіаско в матчі за Суперкубок, то розмови про можливе звільнення Каштру вже не здаються безпідставними. З огляду на ті кадрові проблеми, що виникли у Шахтаря в останні тижні, нічим хорошим виїзд в Мадрид, швидше за все, не закінчиться. Гірники вже програвали п'ять років тому тут з рахунком 0:4. Та й в цілому матчі проти топових команд українському чемпіону даються досить проблематично. Реал часто налаштовується на Лігу Чемпіонів по-особливому, тому господарі повинні на класі обігравати свого першого візаві.

Очні зустрічі

Команди грали між собою двічі в групі ЛЧ сезону 2015-2016. В Іспанії Реал переміг з рахунком 4:0, а в Україні Шахтар програв повторно – 3:4.

Орієнтовні склади:

Реал: Куртуа — Фернадес, Мілітао, Варан, Менді, Вальверде, Каземіро, Кроос, Асенсіо, Бензема, Вінісіус.

Шахтар: Трубін — Додо, Хочолава, Бондар, Корнієнко, Майкон, Соломон, Марлос, Маркос Антоніо, Тете, Дентіньо.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, у команди Луїша Каштру буде мало шансів поборотися за перемогу, коефіцієнт на яку становить 12. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 6,75, а на те, що три очки візьме Реал – 1,23.

Цікаві факти

Реал вдома виграв вісім з дев'яти попередніх офіційних матчів.

У рамках Ліги чемпіонів "вершкові" перемогли вдома лише раз за останні шість поєдинків.

Шахтар у Лізі чемпіонів виграв тільки один з семи попередніх поєдинків.

Безпрограшна серія "гірників" на виїзді в ЛЧ досягла чотирьох зустрічей.

Прогноз Чемпіона: перемога Реала 4:1