Динамо – Ювентус 0:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів вдома поступалося Ювентусу.
Ліга чемпіонів
Груповий етап, Група G
1 тур, 20 жовтня
Динамо – Ювентус 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 46 Мората, 0:2 – 84 Мората
Динамо: 1. Бущан, 5. Сидорчук, 10. Шапаренко, 14. де Пена (22. Родрігес, 60), 15. Циганков (7. Вербич, 70), 16. Миколенко, 20. Караваєв (4. Попов, 70), 25. Забарний, 29. Буяльський (19. Гармаш, 89), 89. Супряга, 94. Кендзьора.
Ювентус: 1. Щенсни, 3. К'єлліні (28. Демірал, 19), 8. Ремзі (33. Бернардескі, 79), 9. Мората, 13. Данило, 16. Куадрадо, 19. Бонуччі, 22. К'єза, 25. Рабіо, 30. Бентанкур (5. Артур, 79), 44. Кулушевські (10. Дибала, 56).
Попереджені: Бентанкур (45), Куадрадо (50), Демірал (58).