Агробізнес підписав двох захисників

Агробізнес підсилив лінію захисту

Агробізнес оголосив про підписання захисників Юрії Романюка та Артеми Ярмоленко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контрактів не розголошуються.

Останнім клубом 23-річного Романюка став Рух, за який він так і не заборгував в офіційних матчах. До цього захисника виступив Днепр-1, Чорноморець та Волинь.

22-річний Ярмоленко - вихованець Динамо, однак за першу команду киян не провів жодного матчу. Він раніше виступав за португальську Лейрію та Чорноморець.

Нагадаємо, Агробізнес переміг Авангард.