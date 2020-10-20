Агробізнес підписав двох захисників

Джерело - fcab.com.ua.
Агробізнес оголосив про підписання захисників Юрії Романюка та Артеми Ярмоленко.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі контрактів не розголошуються.
Останнім клубом 23-річного Романюка став Рух, за який він так і не заборгував в офіційних матчах. До цього захисника виступив Днепр-1, Чорноморець та Волинь.
22-річний Ярмоленко - вихованець Динамо, однак за першу команду киян не провів жодного матчу. Він раніше виступав за португальську Лейрію та Чорноморець.
Нагадаємо, Агробізнес переміг Авангард.