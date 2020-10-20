 Маліновський пропустить матч Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський пропустить матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:48 419 0
Руслан Маліновський не зіграє 1 турі Ліги чемпіонів
Маліновський пропустить матч Ліги чемпіонів
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не полетів з Аталантою до Данії на поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Гра Аталанти проти Мідтьюлланном відбудеться в середу, 21 жовтня.

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