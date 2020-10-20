Маліновський пропустить матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не полетів з Аталантою до Данії на поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба італійського клубу.
Гра Аталанти проти Мідтьюлланном відбудеться в середу, 21 жовтня.
📄 I 22 convocati per la prima trasferta europea! Torna in gruppo anche Matteo #Pessina! 💪— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 20, 2020
✈️ Our first European travelling squad! Matteo Pessina back on the list!#FCMAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/n8DuniXy8k