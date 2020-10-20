Маліновський пропустить матч Ліги чемпіонів

Руслан Маліновський не зіграє 1 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не полетів з Аталантою до Данії на поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Гра Аталанти проти Мідтьюлланном відбудеться в середу, 21 жовтня.