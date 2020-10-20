Матч Десна – Олімпік перенесли у Київ

Матч 7 туру УПЛ Десна – Олімпік перенесений до Києва через складну епідеміологічну ситуацію в місті.

Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу

"Чернігів потрапив до "червоної зони", тому зараз і в нашому місті не можна проводити футбольні матчі. Наш клуб звернувся з проханням до ФК Олімпік щодо зміни господаря матчу – зараз граємо в Києві, а матч другого кола – в Чернігові. Ми вдячні ФК Олімпік за розуміння ситуації", – йдеться в повідомленні.