Маліновський тренувався окремо від Аталанти

У гравця підозра на травму

Український півзахисник Руслан Маліновський не тренувався в загальній групі Аталанти перед матчем Ліги чемпіонів з Мідтьюлланном.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Хавбек провів тренувальну сесію за індивідуальною програмою. У клубі не повідомили, чи відчуває українець проблеми зі здоров'ям і чи буде він доступний на матч з датчанами.

У поточному сезоні 27-річний Малиновський провів чотири гри за Аталанту, відзначившись одним ассистом.

Аталанта стартує в груповому етапі Ліги чемпіонів грою з Мідтьюлланн в середу, 21 жовтня.

Нагадаємо, Наполі розгромив Аталанту Маліновського у 4 турі Серії А.