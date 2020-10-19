Маліновський тренувався окремо від Аталанти

Джерело - sportarena.com.
Український півзахисник Руслан Маліновський не тренувався в загальній групі Аталанти перед матчем Ліги чемпіонів з Мідтьюлланном.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Хавбек провів тренувальну сесію за індивідуальною програмою. У клубі не повідомили, чи відчуває українець проблеми зі здоров'ям і чи буде він доступний на матч з датчанами.
У поточному сезоні 27-річний Малиновський провів чотири гри за Аталанту, відзначившись одним ассистом.
Аталанта стартує в груповому етапі Ліги чемпіонів грою з Мідтьюлланн в середу, 21 жовтня.
Нагадаємо, Наполі розгромив Аталанту Маліновського у 4 турі Серії А.