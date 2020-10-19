Рамос може відновитися до матчу із Шахтарем

Джерело - tribuna.com.
Реал продовжує підготовку до матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Капітан команди Серхіо Рамос частину заняття провів в загальній групі, а потім приєднався в тренажерному залі до гравців, які проходять відновлення після травм. За аналогічним розпорядку працював Маріано Діас.
Виключно в тренажерному залі займалися травмовані Азар, Карвахаль, Одріосола і Едегор.
Питання про участь Рамоса в матчі з Шахтарем залишається відкритим.
Шахтар зустрінеться в Мадриді з Реалом 21 жовтня.
Нагадаємо, Рамос пошкодив коліно і може пропустити матч з Шахтарем.