Рамос може відновитися до матчу із Шахтарем

Серхіо Рамос займався в загальній групі Реала

Реал продовжує підготовку до матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Капітан команди Серхіо Рамос частину заняття провів в загальній групі, а потім приєднався в тренажерному залі до гравців, які проходять відновлення після травм. За аналогічним розпорядку працював Маріано Діас.

Виключно в тренажерному залі займалися травмовані Азар, Карвахаль, Одріосола і Едегор.

Питання про участь Рамоса в матчі з Шахтарем залишається відкритим.

Шахтар зустрінеться в Мадриді з Реалом 21 жовтня.

Нагадаємо, Рамос пошкодив коліно і може пропустити матч з Шахтарем.