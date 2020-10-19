Визначено найкращого гравця 6 туру УПЛ

Коваленко відзначився дублем у матчі зі Львовом

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в матчах 6-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За підсумками голосування, перемогу здобув півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко, який в матчі зі Львовом (5:1) забив два м'ячі.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглінський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.