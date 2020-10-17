 Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у грі з Ньюкаслом у 5 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у грі з Ньюкаслом у 5 турі АПЛ

Вчора 23:57 159 0
Господарі провалили завершальні хвилини матчу
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у грі з Ньюкаслом у 5 турі АПЛ
#Ньюкасл, #МЮ

Джерело - Чемпіон.

У матчі п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл приймав Манчестер Юнайтед.

Завдяки автоголу господарі вже на другій хвилині вийшли вперед. У середині таймі Магвайр зрівняв рахунок. На 57-ій хвилині матчу гості могли вийти вперед - Фернандеш не реалізував пенальті. Наприкінці матчу гості забили три голи і вирвали перемогу.

Чемпіонат Англії - АПЛ
5 тур, 17 жовтня

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Шоу (авт), 1:1 - 23 Магвайр, 1:2 - 86 Фернандеш, 1:3 - 90 Ван-Біссака, 1:4 - 90+7 Рашфорд

Раніше, Ліверпуль у дербі зіграв внічию з Евертоном у 5 турі АПЛ.

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