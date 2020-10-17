 Каштру: Шахтар зараз живе в атмосфері страху | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру: Шахтар зараз живе в атмосфері страху

Вчора 23:12 473 0
Наставник дав коментар після матчу УПЛ зі Львовом
Каштру: Шахтар зараз живе в атмосфері страху
#Шахтар, #Каштру

Джерело - ФК Шахтар.

У матчі 6-го туру УПЛ гравці Шахтаря користувалися всіма зонами, які відкрив Львів (5:1).

Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.

"Ми дуже багато працювали, щоб досягти сьогодні результату. Команда показала себе добре, особливо на старті зустрічі. Користувалися всіма зонами, які відкрив Львів. Швидко добилися результату, провели збалансований матч.

Зараз ми живемо в атмосфері страху. Незважаючи на те що вживаються всі заходи обережності, це є і у нас, і в усьому світі. Вчора близько півмільйона людей інфікувалися. І ми також, на жаль, постраждали, нехай не в таких пропорціях. Але для футбольної команди раптово залишитися без десятка гравців - нічний кошмар. У той же час нам потрібно було швидко адаптуватися. Спочатку тренувалися з 6 футболістами, потім взяли деяких хлопців з дубля... Здавалося, намагалися побудувати команду, щоб грати проти "Львова". Слава Богу, у нас досить великих професіоналів, які повністю віддаються щоденній роботі. Це дозволило нам грати, - не скажу, що повністю спокійно, але з упевненістю. Ми правильно підійшли до матчу і змогли показати гідну гру. Але через відсутність багатьох футболістів зараз переживаємо не хороший момент, а нічний кошмар", - сказав Каштру.

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