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#Шахтар, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру УПЛ донецький Шахтар розгромив Львів.

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 17 жовтня

Шахтар - Львів 5:1 (4:1)

Голи: 1:0 - 4 Коваленко, 2:0 - 9 Антоніо, 3:0 - 16 Дентіньйо, 4:0 - 18 Коваленко, 4:1 - 25 Шина, 5:1 - 50 Соломон

Шахтар: Анатолій Трубін, Давід Хочолава, Маркос Антоніо (Сергій Болбат 58), Дентіньо (Владислав Вакула 75), Марлос, Тете, Віктор Корнієнко (Маркіньос Сіпріано 58), Віктор Коваленко (Манор Соломон 24), Майкон де Андраде, Валерій Бондар, Додо

ФК Львів: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожеріо Шина (Рафаель Сабіно 63), Міхкель Айнсалу, Ігор Кошман, Донатас Казлаускас, Єгор Клименчук, Сергій Борзенко, Юрій Кравчук, Пахтман Філіпе (Назарій Нич 54), Ярослав Богунов, Маруан Міхобі

Попередження: Владислав Вакула 80 - Алвеш дос Сантос Рожеріо Шина 17, Ігор Кошман 47, Донатас Казлаускас 57, Ярослав Богунов 62

Нагадаємо, Рома хоче купити вінгера Шахтаря.

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