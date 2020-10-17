Маріуполь вирвав перемогу у Миная в 6 турі УПЛ

Єдиний гол був забитий у кінцівці матчу

Джерело - Чемпіон.

Минай вдома на останніх хвилинах поступився Маріуполю в 6 турі УПЛ.

Матч завершився із рахунком 1:0 на користь Маріуполя. Єдиний гол був забитий у компенсований час із пенальті, яке реалізував Артем Бондаренко.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 17 жовтня

Минай – Маріуполь 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 90+2 Бондаренко (пен)

Минай: Андрій Попович – Тарас Саків, Максим Лопирьонок, Міслав Матіч, Кирило Меліченко – Олег Голодюк (Андрій Ткачук 46), Олександр Глагола (Данило Книш 33) – Анатолій Нурієв, Денис Кожанов (Шиммі Маємбе 46), Олександр Сніжко – Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 88)

Маріуполь: Євген Гальчук – Ігор Кірюханцев, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Петро Стасюк – Максим Чех, В'ячеслав Танковський, Дмитро Мишньов – Дмитро Топалов, Артем Бондаренко – Данило Сікан (Андрій Кулаков 60)

Попередження: Олександр Сніжко 34, Максим Лопирьонок 37 - Петро Стасюк 20, Олексій Биков 41

Раніше, Остап Маркевич назвав завдання Маріуполя.