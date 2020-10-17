Формат Ліги чемпіонів може змінитися

У Лізі чемпіонів можуть ввести фінал чотирьох, однак дане нововведення може набути чинності не раніше сезону 2024/25.

Про це розповів президент УЄФА Александер Чеферін.

"Система, за якою ми завершували сезон 2019/20, була цікавою, і відгуки клубів, які брали участь, були позитивними. Фінальну вісімку, мабуть, дуже важко зробити за календарем, але, як на мене... фінальна четвірка може бути чудовою подією", - сказав Чеферін.

У сезоні 2019/20 УЄФА вирішило провести Фінал восьми задля пришвидшеного завершення Ліги чемпіонів та Ліги Європи через пандемію коронавірусу. В цьому "міні-турнірі" брали участь команди, які вийшли до чвертьфіналів. Кожна стадія проходила з одного поєдинку, а сам Фінал восьми тривав два тижні.