 У Лізі чемпіонів можуть ввести Фінал Чотирьох | Футбол | Champion.com.ua
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У Лізі чемпіонів можуть ввести Фінал Чотирьох

Сьогодні 10:52 325 0
Формат Ліги чемпіонів може змінитися
#Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - suspilne.media.

У Лізі чемпіонів можуть ввести фінал чотирьох, однак дане нововведення може набути чинності не раніше сезону 2024/25.

Про це розповів президент УЄФА Александер Чеферін.

"Система, за якою ми завершували сезон 2019/20, була цікавою, і відгуки клубів, які брали участь, були позитивними. Фінальну вісімку, мабуть, дуже важко зробити за календарем, але, як на мене... фінальна четвірка може бути чудовою подією", - сказав Чеферін.

У сезоні 2019/20 УЄФА вирішило провести Фінал восьми задля пришвидшеного завершення Ліги чемпіонів та Ліги Європи через пандемію коронавірусу. В цьому "міні-турнірі" брали участь команди, які вийшли до чвертьфіналів. Кожна стадія проходила з одного поєдинку, а сам Фінал восьми тривав два тижні.

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