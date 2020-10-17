Караваєв очікує важкого матчу з Рухом

Гравці Динамо налаштовані здобути позитивний результат у матчі з Рухом.

Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.

"Ментально і психологічно відновилися, тому що на хорошій ноті закінчили жовтневий збір. Тим більше перемогли Іспанію, в цьому плані все добре. Залишилося лише відновитися фізично, що ми і робимо. Приїхали в клуб, проводимо відновлювальні заходи. Готуємося до матчу чемпіонату.

Розуміємо, що з Рухом легко не буде. Налаштовуємося належним чином. Хочемо підійти готовими більше, ніж на 100%. Здобути для себе результат, який нам потрібен.

Чи слідкуємо за Ювентусом? Це топ-команда на топ-рівні. Звичайно, і до цього стежили, і зараз стежимо. На цю ситуацію з коронавірусом не особливо звертаємо увагу, бо розуміємо, що все може змінитися у найближчі дні.

Але наразі сконцентровані на матчі чемпіонату, хоча підсвідомо вже тримаємо у голові цей поєдинок Ліги чемпіонів. Готуємося від матчу до матчу", – сказав Караваєв.