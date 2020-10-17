Гравець Руха: Постараємося пробити Бущана

Рух у грі проти Динамо має показати хороший футбол.

Про це розповів півзахисник львівського клубу Юрій Климчук.

"Ми дуже чекаємо на гру з Динамо, тому що проти такої команди прагне зіграти кожен футболіст. Хотілося б проявити себе з найкращого боку. Готуємося на повну. Налаштовуємо себе на хорошу гру. Сподіваємося, у нас все вийде. Ми будемо грати у свою гру та постараємося не дати "динамівцям" проявити свої найкращі якості. Для нас це найголовніше завдання.

У Динамо зазвичай грають найкращі футболісти з України та із-за кордону. У них на кожній позиції хороший гравець. Виділити загалом можу всю команду. У Динамо – дуже хороший голкіпер Георгій Бущан, але, як-то кажуть, кожен воротар пропускає голи. Подивлюся кілька відео з його сейвами. Постараємося пробити його", - відзначив Климчук.