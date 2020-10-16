Джерело - Чемпіон.
Аргентинський правий захисник Вест Гема Пабло Сабалета попрощався з футболом.
Про це гравець повідомив у Twitter.
"Після 18-річної професійної кар'єри я прийняв рішення закінчити грати в футбол. Це були чудові роки, які дали мені можливість пережити безліч унікальних моментів. Хочу подякувати всім, хто супроводжував мене під час цієї чудової подорожі: клуби, товаришів по команді, тренерів, мою сім'ю і друзів", - написав Сабалета.
October 16, 2020
Нагадаємо, Мілевський натякнув на завершення кар’єри гравця.