Аргентинський правий захисник Вест Гема Пабло Сабалета попрощався з футболом.

Про це гравець повідомив у Twitter.

"Після 18-річної професійної кар'єри я прийняв рішення закінчити грати в футбол. Це були чудові роки, які дали мені можливість пережити безліч унікальних моментів. Хочу подякувати всім, хто супроводжував мене під час цієї чудової подорожі: клуби, товаришів по команді, тренерів, мою сім'ю і друзів", - написав Сабалета.