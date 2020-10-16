Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 жовтня, відбулися матчі 7 туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
7 тур, 16 жовтня
Гірник-Спорт - Агробізнес 0:0 (0:0)
Верес - Нива Т 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Гегедош, 1:1 - 54 Кисленко, 2:1 - 65 Петко, 3:1 - 84 Гегедош
Волинь - Металіст 1925 0:0 (0:0)
Прикарпаття - ВПК Арго 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 67 Горбаченко
Авангард - Кристал 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Пограничний, 1:1 - 90 Гливий, 2:1 - 90+5 Сеницький
Оболонь - Миколаїв 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Батальський, 1:1 - 76 Яворський
Нагадаємо, Гує став гравцем Метала.