Новачки Динамо не потрапили до заявки команди на матч з Рухом

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Динамо вирушило на матч 6 туру УПЛ проти Руху в складі 23 футболістів.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Заявка киян:
Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;
Захисники: Миколенко, Кендзьора, Попов, Сирота, Забарний;
Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вербич, Дуелунд, Караваєв, де Пена, Сидорчук, Цитаїшвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв, Гармаш, Лєднєв;
Нападники: Родрігес, Супряга.
Новачків Тудора Белуце, Володимира Костевича і Клейтона в заявці немає.
Матч відбудеться 17 жовтня.
Нагадаємо, Забарний подорожчав в 20 разів за версією Transfermarkt.
Раніше лідер Динамо випробував старий Запорожець.