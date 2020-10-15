Суркіс: Тренери збірної України повинні дякувати Луческу

Голкіпер Динамо Георгій Бущан на Євро складе гідну конкуренцію Андрію П'ятову.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Кожен воротар, коли виручає - ТОП, коли не рятує - він стає не ТОПом. Бущан хлопець скромний, він не звертає на це увагу. Повірте мені, що надалі він буде в кожному матчі доводити, що він сьогодні по праву є воротарем якщо не №1, то хоча б наближаючись до №1 в країні. Думаю, якщо він буде так продовжувати, то на Євро складе гідну конкуренцію П'ятову.

Що скажу про Забарного? У 18 років після такого матчу з Францією (1:7) можна зламатися? А чого ламатися? З Іспанією, особливо в другому таймі, показав, що він уже мужик і може грати на такому рівні. Але треба мати сміливість не тільки поставити гравця в таких матчах, але Луческу його задіяв у матчах Ліги чемпіонів. Тому тренери збірної повинні дякувати Містеру за те, що він їм дав можливість поставити і не боятися, що Забарний відіграє три матчі поспіль.

І він відіграв. Він відіграв на досить високому рівні, але йому є куди рости", - зазначив Суркіс.