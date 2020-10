Гендузі заразився коронавірусом

Півзахисник Герти Маттео Гендузі здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба берлінського клубу.

21-річний француз захворів, перебуваючи у розташуванні молодіжної збірної Франції. Футболіст не відчуває симптомів коронавірусу, він піде на самоізоляцію на 10 днів.

5 жовтня хавбек перейшов в Герту з Арсенала на правах оренди. Гравець ще не встиг провести жодного матчу за берлінську команду.

ℹ️ @MatteoGuendouzi has tested positive for Covid-19 after returning from international duty. There has been no contact with any Hertha players or staff. He is symptom-free and feeling well, but will now self-isolate for 10 days.



