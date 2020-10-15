Мораес: Не уявляю, де підхопив коронавірус

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес надіється найближчим часом побороти коронавірус.

Про це розповів сам футболіст.

"Почуваюсь добре. Певно, коли щойно дізнаєшся, що в тебе позитивний тест на коронавірус, це одразу лякає. Я намагався дотримуватись рекомендацій, уживати всіх застережних заходів, аби захистити себе та свою родину. Проте, на жаль, небезпека невидима і ти не знаєш, коли можеш інфікуватися. Навіть зараз я не уявляю, коли й де підхопив хворобу. Складно також, адже є певний страх, на мене покладено відповідальність, що інфекція може передатись іншим. Мабуть, мій найбільший страх – заразити родину, що перебуває поруч. Це дуже важко, і я намагаюся вживати всіх застережних заходів, аби виключити поширення вірусу. Позитивна новина полягає в тому, що почуваюся добре й роблю все можливе для якнайшвидшого одужання та відновлення.

Важко сидіти вдома й нікуди не виходити. Я не можу бути разом з усіма, і це засмучує. Дуже непросто бачити своїх дітей і не мати змоги підійти до них, пограти разом. Складно спілкуватися з дружиною, дотримуючись дистанції. Самоізоляція мені дається непросто. Зараз я закритий у себе в кімнаті та намагаюся займатися речами, що допомагають мені зростати. Дивлюсь ігри, читаю книги, заповнюю вільний час чимось корисним. Сподіваюсь, це невдовзі скінчиться", - відзначив Мораес.