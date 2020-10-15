В Україні Лігу чемпіонів та Лігу Європи буде транслювати MEGOGO

В Україні збільшилась кількість трансляторів єврокубків

Volia і MEGOGO домовилися про співпрацю, яка буде включати трансляцію матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2020/21.

Про це повідомляє broadcast.net.ua.

Другим правовласником на показ матчів ЛЧ і ЛЄ (контракт закінчується після завершення сезону 2020/21) є Медіа Група Україна. Таким чином, турніри будуть транслюватися і на MEGOGO, і на каналах Футбол.

У 2018 році Volia створила для своїх клієнтів Volia Football +. Це каталог відео на вимогу, який надає можливість переглядати в прямому ефірі і в записі всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Тепер Volia Football + буде доступна і на MEGOGO.

Тобто MEGOGO буде транслювати ті матчі, що були доступні у Volia.

Відзначимо. що деякі трансляції будуть доступні у форматі 4К.