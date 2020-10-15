Рух розірвав контракти з двома футболістами

Рух оголосив про розірвання контрактів із півзахисником Олегом Синицею та бразильським захисником Сіднеєм.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Угоди були розірванні за взаємною згодою сторін.

Синиця грав за Рух з липня 2019 року. За цей час хавбек взяв участь у 25-ти поєдинках "жовто-чорних" у Першій лізі та в 1-му матчі УПЛ проти полтавської Ворскли. У свій актив Олег записав три результативні передачі.

Сідней виступав за наш клуб із січня минулого року. Бразильський захисник за Рух провів 14 матчів та відзначився двома забитими голами у виїзних протистояннях з Черкащиною та Авангардом.

Нагадаємо, Вернидуб найближчим часом може очолити Рух.