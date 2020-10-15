Джерело - fcrukh.com.
Рух оголосив про розірвання контрактів із півзахисником Олегом Синицею та бразильським захисником Сіднеєм.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Угоди були розірванні за взаємною згодою сторін.
Синиця грав за Рух з липня 2019 року. За цей час хавбек взяв участь у 25-ти поєдинках "жовто-чорних" у Першій лізі та в 1-му матчі УПЛ проти полтавської Ворскли. У свій актив Олег записав три результативні передачі.
Сідней виступав за наш клуб із січня минулого року. Бразильський захисник за Рух провів 14 матчів та відзначився двома забитими голами у виїзних протистояннях з Черкащиною та Авангардом.
Нагадаємо, Вернидуб найближчим часом може очолити Рух.