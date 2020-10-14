 Санчо цієї зими не залишить Боруссію | Футбол | Champion.com.ua
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Санчо цієї зими не залишить Боруссію

Сьогодні 17:10 771 0
Угода переноситься на літо
Санчо цієї зими не залишить Боруссію
#Санчо, #Боруссія, #МЮ

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник Боруссії Джейдон Санчо в зимове трансферне вікно не перейде в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Bild.

Червоні дияволи хочуть повернути на батьківщину 20-річного британця протягом літнього трансферного вікна, проте клуби не змогли домовитися про суму компенсації. Дортмундці просять за Санчо 120 мільйонів фунтів, а британці можуть дати лише 90 мільйонів. Тому угода переноситься на наступне літо.

У сезоні-2019/20 Санчо провів за Боруссію 44 матчі, на його рахунку 20 голів і 20 результативних передач.

Раніше, стала відома причина зриву трансферу Санчо у Манчестер Юнайтед.

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