Санчо цієї зими не залишить Боруссію

Угода переноситься на літо

Півзахисник Боруссії Джейдон Санчо в зимове трансферне вікно не перейде в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Bild.

Червоні дияволи хочуть повернути на батьківщину 20-річного британця протягом літнього трансферного вікна, проте клуби не змогли домовитися про суму компенсації. Дортмундці просять за Санчо 120 мільйонів фунтів, а британці можуть дати лише 90 мільйонів. Тому угода переноситься на наступне літо.

У сезоні-2019/20 Санчо провів за Боруссію 44 матчі, на його рахунку 20 голів і 20 результативних передач.

Раніше, стала відома причина зриву трансферу Санчо у Манчестер Юнайтед.