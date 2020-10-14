Санчо цієї зими не залишить Боруссію

Джерело - UA-футбол.
Півзахисник Боруссії Джейдон Санчо в зимове трансферне вікно не перейде в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Bild.
Червоні дияволи хочуть повернути на батьківщину 20-річного британця протягом літнього трансферного вікна, проте клуби не змогли домовитися про суму компенсації. Дортмундці просять за Санчо 120 мільйонів фунтів, а британці можуть дати лише 90 мільйонів. Тому угода переноситься на наступне літо.
У сезоні-2019/20 Санчо провів за Боруссію 44 матчі, на його рахунку 20 голів і 20 результативних передач.
Раніше, стала відома причина зриву трансферу Санчо у Манчестер Юнайтед.